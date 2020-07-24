رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، الجمعة، أن موسم 2020-2021 سينطلق في 12 أيلول/ سبتمبر المقبل وستقام مباريات الجولة الأخيرة في 23 أيار/ مايو 2021.

وحسب بيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فإن الموسم الجديد من "البريميرليغ" سينطلق اعتباراً من 12 أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما ستقام الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية في الثالث والعشرين من شهر أيار/ مايو المقبل.

وتابع أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تعمل على التشاور مع القائمين على الكرة الإنكليزية في الفترة الحالية، من وضع جداول جميع المسابقات المحلية في الموسم المقبل 2020/2021، الذي ينتظر الجميع انطلاقه.

يذكر أن الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي توج فيه نادي ليفربول لأول مرة في نظامه الجديد منذ 30 عاماً، قد توقف لمدة 3 أشهر تقريباً، نتيجة تفشي فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي خطير، لتعود فرق "البريميرليغ" إلى المنافسات مرة أخرى، لكن من دون حضور الجماهير.