إصابات إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب أربعة شبان فلسطينيين، بجروح مختلفة، والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب المشاركون في المسيرة، بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما، بسبب الاحتلال، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفاد الناطق الإعلامي لإقليم قلقيلية، ومنسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن شابين أُصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب آخران جراء وقوعهما أثناء مطاردة جنود الاحتلال لهما.
وأضاف شتيوي أن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و"الاسفنجي"، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.
وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الوطنية الرافضة لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.
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