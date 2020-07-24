شكرا لقرائتكم خبر عن 2485 اصابة جديدة بفيروس كورونافي العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 2485 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات في عموم العراق الى 104711 اصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 90 حالة وفاة جديدة مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 4212 حالة, كما تم تسجيل 1863 حالة شفاء جديدة مما رفع اجمالي عدد حالات الشفاء الى 71268 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 29231 مريضا, منهم 456 يرقدون في العناية المركزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2485 اصابة جديدة بفيروس كورونافي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.