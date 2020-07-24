الاتحاد الأفريقي يدعو أطراف مفاوضات سد النهضة لإنجاز اتفاق ملزم

دعا الاتحاد الأفريقي مصر والسودان وأثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.



وقال بيان، صادر عن رئيس الإتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، الرئيس سيريل رامافوزا، إن "مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سدالنهضة بين الدول الثلاث".

وأوضح أنه "يعكس تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة".

وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي يشيد برؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان لإبدائهم الحنكة السياسية والتزامهم بإيجاد حل دائم من خلال الدبلوماسية والمفاوضات لسد النهضة. مسترشدين بمبدأ التضامن والتعاون الإفريقي والرغبة المصاحبة لإيجاد حل أفريقي للمشاكل الأفريقية".

ولفت إلى أن "الاتحاد الأفريقي يحث دول إثيوبيا ومصر والسودان للعمل على اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي".

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وذكر أن القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة وافقت على عملية الانتهاء من المفاوضات بشأن نص اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، الذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة بالتطورات المستقبلية بشأن النيل الأزرق.

وأشار إلى أن "الدول الثلاث أكدت ثقتها في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي"، معربا عن تقديره العميق للدعم الذي تلقته العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي من الأمم المتحدة من خلال الأمين العام للأمم المتحدة.





ورحب باستعداد المجتمع الدولي لتعبئة الموارد المالية والتقنية لدعم الأطراف في إدارة المياه العابرة للحدود والقضايا ذات الصلة بمجرد إبرام الاتفاق.

ودعا الاتحاد الأفريقي الأطراف الثلاث بالامتناع عن الإدلاء ببيانات أو اتخاذ أي إجراء قد تقوض عملية المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وقال ستتواصل جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي مع الأطراف بشأن جلسة المفاوضات الثلاثية المقبلة لمعالجة القضايا القانونية والتقنية العالقة بشأن سد النهضة.