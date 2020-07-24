"طيران الإمارات" تغطي تكاليف كورونا الطبية والحجر للمسافرين من وإلى دولة الإمارات وحول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

أطلقت شركة طيران الإمارات، مبادرة تتضمن تغطية مجانية لمسافريها، ما يشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر، جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات وحول العالم.



وبتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلقت طيران الإمارات هذه المبادرة من أجل تعزيز الثقة بالسفر الدولي.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تتيح المبادرة لعملاء طيران الإمارات بالسفر هذا الصيف، مع إمكانية المطالبة باسترداد نفقاتهم الطبية حتى 150 ألف يورو، وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو، يومياً لمدة 14 يوماً، في حال تم تشخيصهم بفيروس كورونا، أثناء سفرهم بعيداً عن بلدانهم.

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وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وهو الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نحن على يقين أن الناس يتوقون إلى السفر مع إعادة دول العالم فتح حدودها تدريجياً، لكنهم ينشدون المرونة والثقة في حالة حدوث شيء غير متوقع أثناء سفرهم ومكوثهم خارج بلدانهم".

وذكر البيان الصحفي أن تغطية تكاليف العلاج تسري على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة، حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وستبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً، بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان، حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى، بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.

وتبدأ طيران الإمارات بتوفير التغطية للمسافرين على الفور، ويجب على كل عميل، تم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره، الاتصال بخط ساخن خاص، لتلقي المساعدة والتغطية.

وأوضح البيان الصحفي أنه لا يحتاج العملاء إلى تسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام هذه التغطية.