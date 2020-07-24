شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طائرة مساعدات إماراتية إلى جزر الكاريبي لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

أرسلت دولة الإمارات، الخميس، طائرة مساعدات على متنها 12.5 طن من الإمدادات الطبية و500 ألف من أجهزة الفحص السريع إلى 14 دولة من دول وجزر الكاريبي.



ووصلت المساعدات إلى أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، وبليز، ودومينيكا، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت والغرينادين، وسورينام، وترينيداد وتوباغو، إضافة إلى إقليم مونتسيرات البريطاني.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المساعدات تعزز جهود 12 ألفا و500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية وآخرين في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وستكون "بربادوس" مركزا لتوزيع المساعدات على باقي الجزر بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ في حالات الكوارث، وهي الجهة المركزية لإدارة الطوارئ لدول وجزر الكاريبي.

وقال بدر عبدالله سعيد المطروشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا السفير غير المقيم لدى جمهورية الدومينيكان وهايتي وجامايكا وسانت كيتس ونيفيس وممثل دولة الإمارات في رابطة دول الكاريبي: "تعد الإمارات من الدول الداعمة بقوة لجهود حكومات دول جزر الكاريبي لتحقيق أولوياتها الوطنية وأهدافها في مجال التنمية المستدامة والحصول على الخدمات المختلفة لا سيما في القطاع الطبي".

وأضاف: "أن إرسال طائرة المساعدات الطبية اليوم إلى دول جزر الكاريبي يعكس الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات لدعم الجزر في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال تقديم الإمدادات اللازمة لها لتعزيز قدرات العاملين في مجال الرعاية الطبية وتوفير الحماية المناسبة لهم".

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من جانبه، قال إبراهيم محمد جمعة حسن المنصوري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنما سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى كومنولث وجزر البهاما وبربادوس:" تأتي المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات اليوم لدول جزر الكاريبي تعزيزا لجهود كوادرها الطبية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد".

من جهتها، أكدت السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة سفيرة دولة الإمارات غير المقيمة لدى غرينادا: "إن التعاون الدولي ضروري لاحتواء الوباء ودفع الانتعاش الاقتصادي قدما. نحن نتفق مع تقييم منظمة الصحة العالمية بأنه لا أحد آمن حتى يصبح الجميع بأمان".

وأضافت أن دولة الإمارات مُلتزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي ودول جزر الكاريبي للحفاظ على الأرواح والصحة، والعمل على استئناف أنشطة السياحة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الأخرى بشكل آمن.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 1132 طناً من المساعدات إلى أكثر من 89 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

كما سيرت دولة الإمارات جسرا جويا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لنقل مستشفيات ميدانية إلى غانا وإثيوبيا، وذلك في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الشامل الذي انتهجته الإمارات لدعم جهود العديد من الدول في مواجهة (كوفيد- 19) .

وتبرعت الإمارات لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات من أدوات اختبار الكشف عن مرض (كوفيد-19) بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

كما عملت جاهدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تضم أكبر مستودعات للإغاثة الإنسانية على إيصال الإمدادات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.