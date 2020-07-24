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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 50 الف إصابة بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020
أظهرت بيانات رسمية في الهند أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ بلغت الجمعة 30601 إضافة إلى تسجيل نحو 50 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.
وباتت الهند سادس أكبر دولة لجهة عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا والمكسيك وإيطاليا، وفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس. كما سجّلت البلاد ثالث أكبر عدد من الإصابات مع ما يقرب من 1,3 مليون إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة أن البلاد سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 740 وفاة جديدة جراء الفيروس و49310 إصابات جديدة.
لكن العديد من الخبراء يقولون إنه مع الأعداد المنخفضة للاختبارات، قد يكون نطاق انتشار الوباء في ثاني أكبر دولة في العالم لجهة عدد السكان أسوأ بكثير مما تم تسجيله رسميًا.
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