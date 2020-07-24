الرئيس التونسي يقيل وزير الخارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التونسي قيس سعيد أقال الوزير نورالدين الري، بعد خلافات متزايدة خلال الآونة الأخيرة بين الرجلين.



وبحسب إرم نيوز، افاد المصدر أن قيس سعيّد طلب من رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، منذ مطلع الأسبوع الحالي، إقالة وزير الخارجية، بسبب عدم رضاه عن أدائه، خصوصًا، في التعاطي مع الملف الليبي.

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وبحسب المصدر، فإن سعيّد منزعج من أداء وزير الخارجية ومسايرته لطرف سياسي، (رفض الإفصاح عنه) في إدارة الملف الليبي، مشيرًا إلى ما وصفه بعدم ”انسجام“ بينهما بهذا الخصوص.

وظهر الخلاف منذ فترة، لكنه احتدم خلال الآونة الأخيرة، بعد الموقف الذي أعلنه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث شدد على أن حكومة ”الوفاق“ هي حكومة مؤقتة وأنها حكومة غير دائمة، في حين يتبنى وزير الخارجية الموقف الداعم لحكومة ”الوفاق“.

ومنذ أسابيع قليلة، أجرى وزير الخارجية التونسي، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة.

وجاء الاتصال بعد أيام قليلة من زيارة قيس سعيّد لباريس، التي أكد فيها على ”الشرعية المؤقتة“ لحكومة الوفاق، ما اعتبر تحولًا لافتًا في موقف الدبلوماسية التونسية، إزاء الملف الليبي.