الخارجية الإيرانية تتوعد بالرد وحركة الجهاد الفلسطينية تدين محاولة الاعتداء الامريكية على طائرة مدنية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عواصم
أکدت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة أن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء التحركات المعادية لشعبها وستتخذ ردا حازما وقويا في الوقت المناسب.
من جانبها أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، محاولة الاعتداء الإرهابية التي تعرضت لها طائرة الركاب المدنية التابعة لشركة “ماهان” الإيرانية من قبل طائرات حربية معادية في سماء سوريا.
وأكدت الحركة في بيان صحفي أن هذا الحادث الإجرامي يدلل على النوايا العدوانية الأمريكية ودورها في تهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم.
وقالت إن من حق الجمهورية الإسلامية في إيران الرد وعلى كافة المستويات على هذه الجريمة الأمريكية بحق الطائرة المدنية الإيرانية.
وكانت طائرة ركاب مدنية إيرانية تابعة لشركة “ماهان” متجهة إلى لبنان قد تعرضت مساء أمس الخميس إلى مضايقة مقاتلتين أمريكيتين في منطقة “التنف” بالأجواء السورية.
وبحسب شهود عيان ممن كانوا على متن الطائرة أكدوا أن المقاتلتين اقتربتا من الطائرة لدرجة كبيرة ما اضطر قائد الطائرة إلى خفض مستوى التحليق بشكل سريع ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب بجروح وحالة من الهلع والخوف الشديدين.
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