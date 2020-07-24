مع إقامة أول صلاة بـ«آيا صوفيا» بعد تحويله لمسجد.. الكنائس العالمية تعلن الحداد وتنتفض بإجراءات سريعة

في تحدى صريح للعالم وسط حملات الرفض والاستنكار العالمية، تجاه تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد؛ قام الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بزيارة المتحف الأحد الماضى، تمهيدا لافتتاحه وإقامة أول صلاة به اليوم الجمعة 24 يوليو.

وسادت حالة من الغضب فى مختلف دول العالم، وخرجت مظاهرات منددة بقرار أردوغان، إضافة إلى استمرار جرائمه فى ليبيا والمنطقة العربية ودعمه المتواصل للجماعات الإرهابية، ورفع المحتجون على قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، لافتات مكتوب عليها "ارفعوا أيديكم عن آيا صوفيا".

وقرار أردوغان أدى لغضب الكنائس العالمية على رأسها الروم الأرثوذكس والكاثوليك، حيث تم إطلاق الدعوات لإعلان الجمعة حداد عام فى الكنائس، ووضع صلوات خاصة لحفظ الكنيسة التى تحولت لمتحف، فى القسطنطينية وهو الاسم القديم لإسطنبول، مع الاستنجاد بالسيدة العذراء فى صلوات أخرى.

كما أطلقت العديد من الكنائس العالمية دعوات لإعلان حداد عام فى الكنائس، الجمعة، ووضع صلوات خاصة لحفظ الكنيسة التى تحولت لمتحف فى القسطنطينية وهو الإسم القديم لإسطنبول، مع الاستنجاد بالسيدة العذراء فى صلوات أخرى، وذلك احتجاجًا تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد وإقامة أول صلاة به اليوم. حسبما نشر موقع "مصراوي".

ووجه رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس‏، دعوة عامة لإعلان الحداد لمختلف دول العالم، والتى تضامن معها العديد من الكنائس من الطوائف الأخرى مثل الكاثوليكية.

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وأعلن رئيس أساقفة أثينا يورونيموس، فى بيان، أن اليوم الجمعة 24 يوليو، يوم تحويل آيا صوفيا في القسطنطينية إلى مسجد، سيكون يوم حداد وألم لجميع الكنائس في اليونان ولجميع المجتمعات الأرثوذكسية والمسيحية، مضيفا:""في هذا اليوم سأترأس خدمة مدائح العذراء مريم في كاتدرائية العاصمة أثينا، أدعوكم جميعاً إلى ترديد المدائح بصوت واحد: "إلى والدة الإله الحصن الذي لا يقهر".

وأصدر بطريرك جميع الأرمن كاريكين الثانى، بيان إدانة ضد تحويل آيا صوفيا لمسجد، مؤكدًا أن الإيبارشية الشرقية وجميع إيبارشياتها ستنضم إلى إخوتنا وأخواتنا المسيحيين الأرثوذكس، بروح من التضامن المحب والدعم الأسرى، خلال يوم الحداد هذا على تحويل كاتدرائية آيا صوفيا، اليوم الجمعة 24 يوليو.

وأعلن مجمع الإيبارشية المقدس لكنيسة كريت، أنه يشارك في الألم والحزن لتحويل آيا صوفيا في القسطنطينية إلى مسجد، وأن الجمعة القادمة، 24 يوليو 2020 عند الساعة 12 ظهرا، سيكون هناك رنين جرس حداد مدته عشر دقائق في جميع الكنائس المقدسة في كريت.

يذكر أن أردوغان، قرر افتتاح متحف آيا صوفيا وإقامة أول صلاة به اليوم الجمعة 24 يوليو، وسط استنكار دولي.

ووصل أردوغان مرتديا كمامة إلى مسجد "آيا صوفيا" لأداء صلاة الجمعة. وكان يرافقه رئيس الشؤون الدينية على أرباش وأعضاء من حكومته.