في آيا صوفيا... سيف الخطيب وتلاوة أردوغان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من لندن: في أول صلاة جمعة في آيا صوفيا، بعد قرار تحويل الكنيسة البيزنطية الشهيرة إلى مسجد، بعد أن كانت متحفا لنحو 86 عاما، تلا رئيس تركيا آيات من القرآن بصوته، بينما خطب رئيس الشؤون الدينية وهو متكئ على سيف على المنبر.

وقال رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، إن إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، للعبادة "بمثابة شعاع أمل لمساجد الأرض الحزينة والمظلومة".

وتأتي الخطبة، في إطار الافتتاح الرسمي لمسجد "آيا صوفيا" للعبادة، بموجب قرار صدر عن القضاء التركي، في 10 يوليو الحالي، ألغى به قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

اردوغان يتلو آيات من القرآن

لحظة تاريخية

وأضاف أرباش في خطبة صلاة الجمعة الأولى بمسجد آيا صوفيا إننا "نشهد جميعا في هذا الوقت المبارك، والمكان المقدس على لحظة تاريخية. مع اقتراب عيد الأضحى، يلتقي جامع آيا صوفيا الشريف مجددا مع مصليه".

وتابع: "اليوم انتهى الجرح العميق والحسرة في قلوب شعبنا؛ فلله الحمد والثناء".

وأردف أرباش قائلا "إن عظيم الحمد والشكر لربنا عز وجل الذي جعلنا نلتقي ونجتمع في مثلِ هذا اليوم التاريخي الفضيلِ.. والصلاة والسلام على رسولنا الأَكرم صلَّى اللَّه عليه وسلَّم الّذي بشر بالفتح بقوله، "لَتُفتَحَنَّ القُسْطَنْطينيَّةُ؛ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ".

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن "إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة هو شعاع أمل لجميع مساجد الأرض الحزينة والمظلومة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى". وشدد أرباش على أن أبواب مسجد آيا صوفيا، ستظل مفتوحة للجميع دون أدنى تمييز، أسوة بكافة المساجد في تركيا.

تلاوة اردوغان

وقبل أدائه صلاة الجمعة، في مسجد آيا صوفيا، تلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، سورة الفاتحة والآيات الخمس الأولى من سورة البقرة.

Advertisements

وجاءت تلاوة أردوغان، في إطار البرنامج الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية لتلاوة القران الكريم، والأدعية في المسجد. وعقب ذلك، أنهى رئيس الشؤون الدينية على أرباش البرنامج بقراءته للصلوات والأدعية.

يذكر أنه في 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف.

خطيب الجمعة في آيا صوفيا بسيف (الأناضول)

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو الجاري.

كافة الأديان

وفي تصريح صحفي، خلال زيارته ضريح السلطان محمد الفاتح بعد أدائه صلاة الجمعة في آيا صوفيا، برفقة زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مسجد "آيا صوفيا" الكبير سيظل مكانا يستقطب الناس من كافة الأديان.

وقال أردوغان: "مسجد آيا صوفيا الكبير سيظل مكانا يستقطب الناس من كافة الأديان لكونه إرثا ثقافيا مشتركا للإنسانية جمعاء".

وأضاف أن "آيا صوفيا عاد إلى أصله، وأصبح مسجدا مرة أخرى، وسيستمر في خدمة المؤمنين كمسجد". وأشار إلى أن نحو 350 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة اليوم بمسجد آيا صوفيا.