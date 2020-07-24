شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقضى الحكومة على العشوائيات والأسواق؟ اعرف خطتها فى 3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تولى الحكومة اهتماما بالغا بتطوير العشوائيات، وتنميتها ووضع خطة متكاملة لتخطيها عمرانيا وإمدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء، وذلك من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية المعنى بتحقيق هذا الغرض.

واستعرضت خطة التنمية فى المناطق العشوائية فى محاورها الثلاثة على النحو الآتى:

1- المناطق غير الآمنة: والتي تمثل 1% من الكتلة العمرانية بالمدن، وتتطلب تدخلاً حاسماً فوريا. وتقدر تكلفتها بنحو 32.4 مليار جنيه ويبلغ عددها 357 منطقة بإجمالى عدد وحدات 4.9 الف وحدة (تم تنفيذ 298 منطقة وجارى العمل فى 59 منطقة).

2- المناطق غير المخططة، التى تُمثل 37% من الكتلة العمرانية بالمدن بإجمالى مساحة 152 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وتقدر تكلفتها بنحو 318 مليار جنيه (تم تنفيذ 53 منطقة وجارى التنفيذ فى عدد 17 منطقة).

3- الأسواق العشوائية: يبلغ عددها 1105 سوقاً بإجمالى عدد وحدات تقديرى 306.3 ألف وحدة، وتبلغ التكلفة التقديريها لها نحو 44 مليار جنيه، وتم تنفيذ 18 سوقاً وجارى العمل في عدد 22 سوقا.