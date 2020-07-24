بالأسماء.. مديرو الإدارات النوعية الجدد في مديرية أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على تفاصيل التغييرات التي شهدتها حركة التنقلات الداخلية لضباط الإدارات النوعية بمديرية أمن الجيزة، والتي اعتمدها اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع، اليوم الجمعة.

ترأس العقيد علي عبد الكريم إدارة المباحث بالإدارة العامة للحماية المدنية، والعميد خالد أبو العلا قطاع الوحدات، والعميد محمد حسن المنطقة الأثرية والسياحية، والعميد أحمد أبو زيد قطاع النفس، والعميد محمد مصطفى إدارة العمليات، والعميد حازم الخولي مدير للطرق والمنافذ، والعميد مصطفى فتحي مديرا لمباحث التموين.

وتولى العميد مصطفى ياسين مكتب مكافحة جرائم الأموال العامة، وتم نقل العميد عمرو البرعي إلى قطاع المال، وترأس العميد سامح درويش مكتب مكافحة المخدرات، والعقيد محمد إمبابي مكتب مكافحة سرقة السيارات، في الوقت الذي تم نقل العقيد محمد الجيار والعقيد محمد عبد الرحمن إلى مباحث المصنفات.

وتم نقل العقيد أحمد منير إلى قوات الأمن، والعقيد وليد العشري رئيسا لمباحث رعاية الأحداث، والعميد حاتم حسن إلى إدارة المعلومات والمقدم أحمد الشربيني للمنطقة الأثرية (قطاع الجنوب).