محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
أعلنت مديرية الشئون الصحية، بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إجراء أكثر من 280 ألف قسطرة قلبية ومناظير تشخيصية وتداخلية، خلال الشهور الستة الأخيرة.
وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه جرى إجراء 176 ألف و190 أشعة عادية، و7 آلاف و239 أشعة مقطعية، بالإضافة إلى 58 ألف و601 أشعة فوق صوتية، وألف و476 أشعة فوق صوتية على القلب "إيكو"، و100 أشعة على الثدي باستخدام جهاز التصوير الإشعاعي "ماموجرافي".
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجراء ألف و414 منظار، و160 قسطرة للقلب، و34 ألف و228 رسم قلب، و727 آشعة دوبلر.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الشرقية: 280 ألف عملية "منظار وقسطرة قلب" خلال 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.