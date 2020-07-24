إنشاء أول وحدة لعلاج التسمم والإدمان في مستشفى بنها الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن مستشفى بنها الجامعي، اليوم الجمعة، إنشاء أول وحدة لعلاج التسمم والإدمان، ضمن خطة شاملة جرى وضعها لتطوير المستشفى خلال الفترة المقبلة وإتاحة المزيد من الخدمات للمرضى.
من جانبها قالت الدكتورة نرمين عدلي، رئيس قسم السموم بكلية الطب بجامعة بنها، إن التطوير يشمل إنشاء وحدة لعلاج التسمم والإدمان بالاستقبال، وتخصيص مكان للعناية المركزة لمرضى حالات التسمم ملحق بمعمل لتحاليل السموم والمخدرات.
وأضافت أن المركز سيقدم خدمات طبية وصحية متميزة وغير مسبوقة بمحافظة القليوبية، تعمل على خدمة المحافظة والمحافظات المجاورة.
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