إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، خلال مشاجرة بالأعيرة النارية في قرية بني هلال التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وذلك بسبب خلافات قديمة.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين في قرية بني هلال دائرة المركز، ووجود مصابين.

وأشارت التحريات الأولية إلى إصابة "محمد. س. ع" ٣٠ عامًا، و"عبد الله. ع.ع" ٥٥ عامًا، و"محمد. ع. زيدان. ع" ٣٦ عامًا، و"محمود. ع. ح" ٢٥ عامًا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.