فتح: اعتقال محافظ القدس جريمة وتعبير عن العقلية الإسرائيلية

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الفلسطينية أسامة القواسمي، أن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحافظ القدس عدنان غيث جريمة وتعبير عن العقلية الفاشية الإسرائيلية. وقال القواسمي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن إسرائيل تسعى إلى منع الوجود والفعل الفلسطينيين في القدس بسياسة القتل والاعتقال والحواجز والهدم وفرض الضرائب الباهظة وبناء جدار الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري العنصري. الفلسطينية - إن إسرائيل تسعى إلى منع الوجود والفعل الفلسطينيين في القدس بسياسة القتل والاعتقال والحواجز والهدم وفرض الضرائب الباهظة وبناء جدار الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري العنصري. وتابع: "لكن عزيمة وإرادة شعبنا في القدس أقوى من جبروتهم وطغيانهم وظلمهم، وستبقى القدس وفلسطين بأهلها المناضلين المرابطين مدافعين عن وطنهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وستبقى القدس بسواعد رجالها الأبطال شامخة، ومنارة للرواية وللتاريخ الذي يرفض التزوير والكذب وقلب الحقائق".

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