أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، الجمعة، تسجيل ألفين و378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى262 ألفا و 772 حالة.
وذكرت الصحة السعودية -في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية- أنه تمتسجيل 2241 حالة تعافي جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلي 215 ألفا و731 حالة، بالاضافة إلي تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى ألفين و672 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.