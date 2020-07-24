السعودية تسجل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، الجمعة، تسجيل ألفين و378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى

262 ألفا و 772 حالة.

وذكرت الصحة السعودية -في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية- أنه تم

تسجيل 2241 حالة تعافي جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلي 215 ألفا و731 حالة، بالاضافة إلي تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى ألفين و672 حالة.