خارجية الصين تحمل أمريكا مسؤولية الصعوبات الحالية في العلاقات الثنائية

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن الصعوبات التي تواجهها العلاقات الصينية الأمريكية صنعها الجانب الأمريكي بغرض محاولة تعطيل العملية التنموية الصينية بشكل تام. وأضاف وانغ -خلال لقاء افتراضي مع نظيره الألماني "هايكو ماس" اليوم- أن الصين لا تزال تأمل في تحقيق عدم الصراع والصدام وتبادل الاحترام والتعاون والفوز المشترك مع الولايات المتحدة. اليوم- أن الصين لا تزال تأمل في تحقيق عدم الصراع والصدام وتبادل الاحترام والتعاون والفوز المشترك مع الولايات المتحدة. Advertisements وأكد أن بلاده ستحمي سيادتها وكرامة الأمة الصينية بحزم وتدافع عن حقوقها التنموية المشروعة بحزم وتحافظ على المباديء الأساسية للعلاقات الدولية بكل حزم. وتدافع عن حقوقها التنموية المشروعة بحزم وتحافظ على المباديء الأساسية للعلاقات الدولية بكل حزم. وكانت وزارة الخارجية الصينية أبلغت السفارة الأمريكية لدى بكين صباح اليوم الجمعة بقرارها سحب موافقتها على إنشاء وتشغيل القنصلية الأمريكية في تشنغدو..وجاء هذا القرار ردا على مطالبة واشنطن بكين بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

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