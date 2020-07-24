بوتين : الوضع على الحدود الأرمينية الأذرية حساس للغاية بالنسبة لروسيا

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الوضع على الحدود الأرمينية-الأذربيجانية بالنسبة لروسيا حساس للغاية.
والأهم من ذلك الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، فهو حساس للغاية.
ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف بوتين أن علاقات موسكو مع بعض دول رابطة الدول المستقلة هامة،
بانتهاك وقف إطلاق النار باتجاهات مختلفة للجبهة.
وكانت المواجهات على الحدود الشمالية بين أرمينيا وأذربيجان استؤنفت، وتبادل الطرفان الاتهامات
ودخلت تركيا على خط الأزمة، وهدد وزير دفاعها، خلوصي آكار، أرمينيا قائلا إنها "ستدفع الثمن"، وذلك خلال استقباله قائد القوات الجوية الأذرية، رامز طاهروف، حيث قال له: "يريفان ستغرق في مكائدها وستدفع ثمن فعلتها".
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