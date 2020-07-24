الولايات المتحدة تخصص 36.7 مليون دولار لدعم أفغانستان لمواجهة كورونا

أعلنت السفارة الأمريكية في كابول، أن الإدارة الأمريكية خصصت أكثر من 36.7 مليون دولار لمساعدة الشعب الأفغاني في مواجهة أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد، كما سرعت من تقديم 90 مليون دولار من حجم المساعدات الإنمائية المقدمة من قبل البنك الدولي لدعم قطاعي الصحة والتعليم في

أفغانستان واحتياجات الحكومة المحلية.وصرح السفير الأمريكي في كابول روس ويلسون بأن المساعدات الأمريكية تأتي في وقت عصيب تمر به أفغانستان في ظل مواجهتها لآثار تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، حسبما جاء على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في أفغانستان.وشدد ويلسون: "يجب علينا جميعًا العمل بوتيرة سريعة من أجل الحد من الانتشار المتزايد للفيروس ورعاية المرضى وإعادة الأشخاص إلى العمل مجددًا وحماية النساء والأطفال، المعرضين ليصبحوا ضحايا للعنف المنزلي المتزايد خلال تلك الأوضاع".جدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية تنسق مع الحكومة الأفغانية والشركاء الدوليين في مجال المساعدات الإنسانية ومجتمع المانحين والقطاع الخاص والشعب الأفغاني سبل مواجهة هذا الوباء في أفغانستان.