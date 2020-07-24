للمرة الثالثة.. الدفاع الروسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحرالأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية خلال تحليقها على مقربة مباشرة من حدود البلاد فوق مياه البحر الأسود، لليوم الثالث على التوالي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة في بيان له أن الوسائل الروسية الخاصة بالسيطرة على المجال الجوي فوق المياه الدوليةفي البحر الأسود رصدت اليوم الجمعة هدفًا جويًا يقترب من حدود البلاد.
وأقلعت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-27" لاعتراض هذا الهدف واقتربت منه لمسافة آمنة، ليتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوينغ بيه-8 أي بوسيدون".
ولفت البيان إلى أن الطائرةالأمريكية قامت بالدوران وابتعدت عن الحدود، ثم عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها، مشددا على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع قواعد الملاحة الدولية.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية يومي الخميس والأربعاء الماضيين عن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية من هذا الطراز قرب حدود البلاد فوق البحر الأسود.
وانطلقت شمال غربي البحر الأسود يوم الاثنين الماضي مناورات مشتركة بين الجيش الأوكراني وحلف الناتو تحمل تسمية Sea Breeze-2020.
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