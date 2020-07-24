تركيا: 46% من مصابي فيروس كورونا في إسطنبول

أكد فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، أن وزارته أجرت مسحًا عشوائيًا لوباء كورونا على 150 ألف مواطن في عموم البلاد، وتبين أن نسبة الإصابة بالفيروس بينهم بلغت 2.5 بالألف، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قال قوجة إن عدد المصابين منذ تفشي الفيروس في تركيا وصل إلى 223 ألفًا و315 مصابًا، مشيرًا إلى أن 46% منهم في

إسطنبول.

وأشار إلى أن عدد الوفيات بلغ 5 آلاف و563 شخصًا، بينهم 50.2% في إسطنبول وحدها.

ولفت قوجة إلى أن نتائج المسح العشوائي في إسطنبول، أظهرت إصابة 2.9 شخص من كل ألف شخص، وأن هذه النسبة أعلى بمعدل 13.8% من باقي الولايات التركية، داعيا إلى الالتزام بالتدابير

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الوقائية بشكل أكبر.

وأقيمت، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا بإسطنبول، شارك فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي إطار إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا، قامت السلطات بقياس حرارة المشاركين في الصلاة، الذين دعي كل منهم إلى التزود بكمامة وسجادة صلاة فردية والتحلي بالصبر.

من جهته، أوضح والي إسطنبول، علي يرليقايا، أن آيا صوفيا يعد أحد أروع المزارات الدينية في العالم، منوهًا بأنه يرمز لفتح إسطنبول (القسطنطينية) في 29 مايو 1453.