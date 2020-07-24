الولايات المتحدة تتهم روسيا بإطلاق سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 04:21 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتجربة إطلاق سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء، محذرة من أن التهديد ضد الأنظمة الأميركية “حقيقي وخطير ومتزايد”.

وأكّدت قيادة الفضاء الأميركية إن لديها “أدلة” على أن موسكو “أجرت اختبارًا غير مدمر لسلاح مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء” في 15 تموز.

وأوضحت القيادة في بيان صدر الخميس “اختبار الأسبوع الماضي هو مثال آخر على أن التهديدات التي تتعرض لها أنظمة الفضاء الأميركية والحليفة حقيقية وخطيرة ومتزايدة”.

وشدّد المفاوض الأميركي بخصوص نزع السلاح النووي مارشال بيلينغسلي “بوضوح هذا غير مقبول”، مضيفًا أنها ستكون “قضية رئيسية” ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل في فيينا، حيث يجري محادثات بشأن خليفة معاهدة ستارت الجديدة.

وسرعان ما علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على الاتهامات الاميركية قائلا إن روسيا تدعم “نزع السلاح الكامل للفضاء وعدم وضع أي نوع من الأسلحة في الفضاء”. واعتبرت روسيا اتهام واشنطن لها بإطلاق سلاح في الفضاء “حملة دعائية”.

وقالت قيادة الفضاء الأميركية إنه خلال الاختبار الروسي أدخل قمر اصطناعي روسيا يدعى كوزموس 2543 جسمًا في المدار.

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وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية إن كوزموس 2543 تم نشره بواسطة قمر اصطناعي آخر يدعى كوزموس 2542، أطلقه الجيش الروسي في 25 تشرين الثاني 2019.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ القمر الاصطناعي يهدف إلى “مراقبة حالة الأقمار الاصطناعية الروسية”، لكن صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الحكومية اليومية قالت إنّ القمر لديه القدرة على “الحصول على معلومات من الأقمار الاصطناعية الأخرى”.

وقال رئيس قيادة الفضاء الأميركية الجنرال جاي ريموند إنّ النظام الروسي الأخير هو نفس النظام الذي عبرت قيادة الفضاء عن مخاوف بشأنه في وقت سابق من هذا العام، عندما تحرك بالقرب من قمر اصطناعي تابع للحكومة الأميركية.

وذكر ريموند في بيان “هذا دليل آخر على جهود روسيا المستمرة لتطوير واختبار أنظمة فضائية، ويتفق مع العقيدة العسكرية المنشورة للكرملين لاستخدام أسلحة تعرض أقمار الولايات المتحدة والحلفاء للخطر”.

وأوردت قيادة الفضاء في بيانها أن هذا هو أحدث مثال على تصرف الأقمار الاصطناعية الروسية بطريقة “لا تتسق مع مهمتها المعلنة”.

بدوره، قال كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية الأميركي للحد من التسلح “يسلط هذا الحدث الضوء على دعوة روسيا المنافقة للحد من التسلح في الفضاء الخارجي”.