أوكرانيا تعلن نتائج تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي أسقطت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 04:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن مساعد وزير الخارجية الأوكراني يوهيني ينين على “تويتر” اليوم الجمعة إن تحليل البيانات التي جرى تفريغها من الصندوقين الأسودين لطائرة أوكرانية أسقطتها إيران عن طريق الخطأ في الثامن من كانون الثاني الماضي تؤكد حقيقة حدوث اعتراض غير قانوني للطائرة. وأضاف أن كييف تتوقع وصول وفد إيراني في الأسبوع المقبل لإجراء محادثات. وكتب ينين على تويتر “ممتنون لجميع الشركاء الذين ساعدوا في تقريب هذه اللحظة. تم تحليل وفك تشفير الصندوقين الأسودين لطائرة الرحلة #بي إس752 بنجاح. ويؤكد تحليل البيانات حقيقة الاعتراض غير القانوني للطائرة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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