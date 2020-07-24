كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 04:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه: “الولايات المتحدة… تحرشت بطائرة ركاب مدنية في رحلة منتظمة مما عرض الركاب المدنيين الأبرياء للخطر بزعم حماية قواتها المحتلة… يجب وضع حد لهذه الأفعال الخارجة عن القانون قبل وقوع كارثة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: يجب وضع حد لأفعال الولايات المتحدة الخارجة عن القانون قبل وقوع كارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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