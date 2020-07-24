كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية خلال تحليقها على مقربة مباشرة من حدود البلاد فوق مياه البحر الأسود، لليوم الثالث على التوالي.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة، أن الوسائل الروسية الخاصة بالسيطرة على المجال الجوي فوق المياه الدولية في البحر الأسود رصدت هدفا جويا يقترب من حدود البلاد.

وأقلعت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-27" لاعتراض هذا الهدف واقتربت منه لمسافة آمنة، ليتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوينغ بيه-8 أي بوسيدون".

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ولفت البيان إلى أن الطائرة الأمريكية قامت بالدوران وابتعدت عن الحدود، ثم عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها، مشددا على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع قواعد الملاحة الدولية.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية يومي الخميس والأربعاء الماضيين، عن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية من هذا الطراز قرب حدود البلاد فوق البحر الأسود.

وانطلقت شمال غربي البحر الأسود يوم الاثنين الماضي، مناورات مشتركة بين الجيش الأوكراني وحلف الناتو تحمل تسمية Sea Breeze-2020.