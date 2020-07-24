كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل 49 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في الهند عن أكثر من 49 ألف حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد مع 740 حالة وفاة جديدة، اليوم الجمعة، مما يمثل أكبر زيادة يومية في الحالات حتى مع شكوى المسؤولين في بعض الولايات من نقص الأدوية الحيوية لأولئك الذين دخلوا المستشفى.

مع اقتراب عدد الحالات من 1.3 مليون حالة في الهند، سعت السلطات المحلية لشراء إصدارات عامة من ريميسيديفير، الدواء الذي أظهر وعودًا في التجارب السريرية في علاج المرضى المصابين بأمراض شديدة مع فيروس كورونا المستجد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مسؤول كبير في تنظيم الأدوية في ولاية ماهاراشترا الغربية: "إن الطلب ضخم حيث تتزايد الحالات بسرعة في الولاية. إن إمدادات الدواء محدودة، لكن الشركات أكدت لنا أنها ستوفر المزيد في غضون أسبوع".

أبلغت الهند عن 30،601 حالة وفاة بسبب المرض، وأكثر من 40 ٪ من هذه الوفيات قادمة من ولاية ماهاراشترا.

الدولة الغربية هي الأكثر تضررًا، حيث سجلت ما يقرب من 350 ألف حالة، تم الإبلاغ عن 60 ٪ منها تقريبا في العاصمة المالية للبلاد، مومباي، ومدنها التابعة.

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كان الطلب على ريميسيديفير، الذي صنعته شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences Inc، عالميًا وسط الوباء، وأذن جلعاد في مايو ويونيو لست شركات هندية، وثلاث شركات أجنبية، لتصنيع وبيع إصدارات عامة من الدواء في 127 دولة نامية.

فقط ثلاث من هذه الشركات التي لديها عمليات في الهند - Hetero Labs Ltd و Cipla و Mylan NV كانت قادرة حتى الآن على بدء التوريد. وينتظر البعض الآخر الموافقات التنظيمية أو لا يزالون يقومون بإعداد الإنتاج.

وتكافح العديد من المستشفيات للحصول على الدواء مع زيادة أعداد المرضى في مقاطعة يعد نظامها الصحي العام واحدًا من أكثر الدول سوءًا في العالم. الهند لديها ثالث أكبر عدد من حالات فيروسات التاجية بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وقال مسؤولو صناعة الأدوية والمسؤولون الحكوميون في الدولة، إنهم يبذلون قصارى جهدهم.

وقال د. فاجيلا، المسؤولة في قسم الأدوية في الهند: "هذه الأشياء لا يمكن القيام بها على عجل"، مضيفًا أن منظم الدواء كان يعمل على منح الموافقات للشركات من أجل إعادة التصميم العام في أقرب وقت ممكن.

وأضاف "فاجيلا": "كان بعض الأشخاص ينخرطون في تسويق السود لكننا اتخذنا إجراءات صارمة ضدهم".