كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:20 مساءً - انت الان تقراء خبر موجة جديدة من مهاجري القوارب تطغى على جزيرة إيطالية جنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبط نحو 100 مهاجر عبروا البحر الأبيض المتوسط في قوارب صغيرة في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجنوبية خلال الليل، وهو الأحدث في موجة من الوافدين الذين يضغطون على مركز احتجاز مكتظ بالفعل.

وقال المسؤولون، إن المهاجرين، الذين وصلوا من ليبيا، إما تم إنقاذهم في البحر أو تمكنوا من تجنب الكشف والوصول إلى الجزيرة، كما أوردت وكالة "رويترز".

ووصل وصول الزوارق الصغيرة، التي كان بعضها يحمل ما يصل إلى ثمانية أشخاص، إلى حوالي 1000 عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزيرة من ليبيا في الأيام الثلاثة الماضية.

وصل نحو 15 قاربا يقلون نحو 300 مهاجر خلال الليل بين الأربعاء والخميس.

تم وضعهم في مركز احتجاز يسمى "النقطة الساخنة". تم تصميمه لاستيعاب حوالي 100 شخص، في الأيام الأخيرة كان موطنًا لما يقرب من 10 أضعاف العدد.

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أمر مسؤولون إقليميون هذا الأسبوع بنقل نحو 300 مهاجر إلى مركز آخر في صقلية.

أدى الاكتظاظ الأخير في لامبيدوسا أيضًا إلى عودة الهجرة إلى الظهور كمسألة سياسية.

وزار وزير الداخلية السابق ماثيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة المناهضة للمهاجرين، لامبيدوزا و"النقاط الساخنة" يوم الأربعاء واتهم حكومة رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، باللين في التعامل مع الهجرة غير الشرعية.

وقال لأنصاره في الجزيرة: "لا أستطيع الانتظار للعودة إلى الحكومة مع أشخاص جادين حتى أتمكن من إغلاق الموانئ مرة أخرى لمنع الجانحين وإعادة فتحهم للمواطنين الملتزمين بالقانون".

عندما كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، التي انهارت قبل نحو عام، أغلق "سالفيني" الموانئ الإيطالية لإنقاذ السفن التي تديرها الجمعيات الخيرية.

ورداً على ذلك، اتهم إنريكو بورغي، من الحزب الديمقراطي الحاكم، "سالفيني" بأنه "ديماغوجي" وقال، إن الحكومة الحالية لن "تراقب الرجال والنساء وهم يغرقون".