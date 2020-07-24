اليونان في حالة “حداد” وتنكيس للأعلام بسبب عودة الصلاة إلى آية صوفيا – فيديو

أعلنت اليونان، اليوم الجمعة، “حداداً” في جميع كنائسها، كما تخطط السلطات تنكيس الأعلام، ودق أجراس كنائسها للتعبير عن الحزن، والحداد بالتزامن مع إقامة أول صلاة جمعة في جامع آيا صوفيا في إسطنبول.

وتعليقا على الحادث، قال رئيس أساقفة الكنيسة اليونانية إيرونيموس إن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد: “اليوم هو يوم حداد” مشيرا إلى إحياء طقوس خاصة اليوم، وغناء ترانيم مسيحية، مثلما سبق، بالطقوس نفسها، في ليلة الفتح العثماني للقسطنطينية عام 1453.

وتعارض أثينا قرار أنقرة إعادة السماح بأداء الصلاة في مسجد آيا صوفيا، بعد أكثر من ثمانية عقود على تحويله إلى متحف.

ويعتبر اليونانيون أن المبنى التاريخي جزء من تراثهم الخاص، على اعتبار أنه كان كاتيدرائية إبان الإمبراطورية البيزنطية.

وبالتزامن مع أداء احتشاد الآلاف من المسلمين، ظهر اليوم، لأداء صلاة الجمعة، الأولى في آيا صوفيا، دقت كنائس في اليونان أجراس الحداد.

Advertisements

وتعتبر تركيا أن قرار فتح آيا صوفيا للصلاة من عدمه شأن داخلي، مشددة في الوقت ذاته على إتاحة الفرصة لجميع زواره من مختلف دول العالم دخوله، والتجول فيه، كما تجري العادة مع غيره من المساجد العثمانية الكبيرة في إسطنبول.