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مكفوفون مغاربة يهددون بحرق أجسادهم…ارتدوا أكياسا بلاستيكية وصبوا عليها البنزين – صور

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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هدد عدد من المكفوفين المعطلين، أمس الخميس، في مراكش، بحرق أجسادهم، في وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة مراكش-آسفي، قبل أن تطوق السلطات المكان.

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وقال حسن أودلال، أحد المحتجين، في حديثه مع “اليوم24″، إن المكفوفين ارتدوا أكياسا بلاستيكية، وسكبوا البنزين على أجسادهم، مهددين بإحراقها، احتجاجا على معاناتهم من البطالة.

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وأضاف المتحدث نفسه أن الحكومة عمقت مما أسماه التهميش، والظلم، اللذين يعانيهما المكفوفون المغاربة، مشيرا إلى أن هؤلاء سحب من تحتهم بساط الكرامة الإنسانية، وأصبحوا عديمي الحقوق، وفقا لتعبيره.

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وهدد المتحدث نفسه بخوض أشكال احتجاجية أكثر حدة، للفت الانتباه الرأي العام لمعاناتهم، وظروفهم القاسية.

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