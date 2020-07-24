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هدد عدد من المكفوفين المعطلين، أمس الخميس، في مراكش، بحرق أجسادهم، في وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة مراكش-آسفي، قبل أن تطوق السلطات المكان.
وقال حسن أودلال، أحد المحتجين، في حديثه مع “اليوم24″، إن المكفوفين ارتدوا أكياسا بلاستيكية، وسكبوا البنزين على أجسادهم، مهددين بإحراقها، احتجاجا على معاناتهم من البطالة.
وأضاف المتحدث نفسه أن الحكومة عمقت مما أسماه التهميش، والظلم، اللذين يعانيهما المكفوفون المغاربة، مشيرا إلى أن هؤلاء سحب من تحتهم بساط الكرامة الإنسانية، وأصبحوا عديمي الحقوق، وفقا لتعبيره.
وهدد المتحدث نفسه بخوض أشكال احتجاجية أكثر حدة، للفت الانتباه الرأي العام لمعاناتهم، وظروفهم القاسية.
كانت هذه تفاصيل خبر مكفوفون مغاربة يهددون بحرق أجسادهم…ارتدوا أكياسا بلاستيكية وصبوا عليها البنزين – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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