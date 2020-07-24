شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بريطانيا تخصص ميزانية لمساعدة اليمن وشرق أفريقيا وجنوب آسيا في محاربة انتشار الجراد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 4:20 مساءً, 24 يوليو 2020 م المناطق - واس أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني لمساعدة بعض دول شرق أفريقيا وجنوب آسيا واليمن في محاربة الجراد.

وحذرت وزيرة التنمية الدولية البريطانية آن- ميري تريفليان في بيان من أن المجتمعات الضعيفة في المنطقة تواجه شبح المجاعة بسبب أكبر موجة تفشي لآفة الجراد منذ عقود، إضافة إلى تأثيرات جائحة الفيروس التاجي.

ودعت المسؤولة البريطانية المجتمع الدولي إلى المساهمة بشكل أكبر من أجل مواجهة الأزمة، محذرة من أن عدم التحرك الآن ربما يؤدي إلى إنتشار الآفة في مناطق أوسع.

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