شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة تؤكد تورط إيران والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أن كييف تتوقع وصول وفد إيراني في الأسبوع المقبل لإجراء محادثات.
قال مجلس سلامة النقل في كندا أمس الخميس إن فريقا دوليا يفحص الصندوقين الأسودين للطائرة انتهى من التحليل الأولي للبيانات في فرنسا.
وكتب ينين على تويتر "ممتنون لجميع الشركاء الذين ساعدوا في تقريب هذه اللحظة. تم تحليل وفك تشفير الصندوقين الأسودين لطائرة الرحلة بي إس752 بنجاح. ويؤكد تحليل البيانات حقيقة الاعتراض غير القانوني للطائرة".
وأسقطت القوات الإيرانية طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية وهي من طراز بوينج 737 بعدما استهدفتها عن طريق الخطأ في وقت توتر شديد مع الولايات المتحدة.
وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.
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