شكرا لقرائتكم خبر عن 753 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لمصابين، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة ال753 تضمنت 482 حالة لمواطنين كويتيين و271 حالة لغير الكويتيين .
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 668 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 52915 حالة.
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