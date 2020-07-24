تحالف 'عراقيون': لن تكون هناك انتخابات مبكرة

استبعد تحالف "عراقيون"، بزعامة عمار الحكيم، إجراء انتخابات مبكرة في العراق خلال المرحلة الراهنة، فيما أشار إلى أنه "لا يمثل" رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مجلس النواب.



وقال رئيس كتلة "عراقيون" في البرلمان النائب هشام السهيل، في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية: "لم أكن في ائتلاف دولة القانون بإرادتي، وخرجت منه بعد اختلافي معه سياسياً"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تحالفه الحالي "ليس كتلة الكاظمي في البرلمان".

وبشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في العراق، خلال فترة تولي الكاظمي رئاسة الحكومة، استبعد السهيل ذلك قائلاً: "لن تكون هناك انتخابات مبكرة".

وفي سياق آخر، ذكر السهيل أن "شخصاً واحداً فقط، ما يزال موقوفاً في عملية البوعيثة، وأن قرار اعتقال ١٩ شخصاً كان غير صحيح"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "هناك فصائل داخل الحشد الشعبي تخضع لأوامر جهات سياسية وعشائرية".

واتهم السهيل، شخصاً، قال إنه "يعمل في الأمن الوطني ويتحكم بكامل كهرباء منطقة أبو غريب وله ارتباطات بجهات مسلحة".