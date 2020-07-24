الأمن الوطني يعلن اعتقال 'داعشي' في تلعفر

اعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، اعتقال "داعشي" كان متخفياً بين النازحين في تلعفر بمحافظة نينوى.



وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في قضاء تلعفر غرب محافظة نينوى من القاء القبض على داعشي متخفي بين النازحين في احد المخيمات وفق مذكرة قضائية على ضوء المادة (1/4 ارهاب)".

وأضاف أن المعتقل "كان يعمل ضمن صفوف ديوان الجند بصفة مقاتل وشارك في معارك ضد القوات الامنية خلال عمليات التحرير؛ وقد جرى تدوين اقواله اصولياً وتسليمه الى الجهات القضائية المختصة".