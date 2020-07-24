دعا النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التدخل الشخصي والمباشر في متابعة ملف اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي واعلان النتائج بوقت قياسي امام الرأي العام، مؤكداً :"كنى نتمنى أن تُكشف الحقائق بهذه الجريمة بنفس سرعة جمع البيانات وتحرير الناشطة الامانية هيلا ميفيس".
وأعرب عن أمله بأن "تكون الاجهزة الامنية والحكومة حريصة على معاقبة مهددي ارواح العراقيين والمسؤولين عن هدر دماءهم بنفس الحرص على حماية روح النشطاء الاجانب".
واضاف العقابي، اننا "لم ولن نكون من المقللين من جهود وتضحيات قواتنا الامنية بمختلف صنوفها التي لولاها لكان الوضع في البلد يحيطه السواد، لكننا يحز في انفسنا حين نجد قضية الشهيد هشام الهاشمي حتى اللحظة لم تكشف خفاياها ولم يتم جمع خيوطها واعلان المتورطين فيها امام الرأي العام".
وطالب العقابي، رئيس مجلس الوزراء بـ "التدخل الشخصي وبمتابعة مباشرة من قبله لملف اغتيال الهاشمي والإيفاء بوعده في الاسراع في كشف خفايا تلك الجريمة واعلانها امام الرأي العام وفي مدة قياسية كما حصل في تحرير الناشطة الألمانية".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: كنا نتمنى من الكاظمي متابعة ملف اغتيال الهاشمي بنفس سرعة تحرير المختطفة الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.