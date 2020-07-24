اعلنت مديرية الاستخبارات، الجمعة، عن اعتقال عصابتين تتاجران بالمواد والحبوب المخدرة في بغداد.
وقالت الاستخبارات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على عصابتين تتاجران بالمواد والحبوب المخدرة".
وأضاف البيان أن "الأولى مكونة من متهمين اثنين تم إلقاء القبض عليهما في منطقة المنصور ببغداد بعد نصب كمين محكم لهما وبالجرم المشهود وبحوزتهما كميات من الحبوب المخدرة داخل العجلة التي يستقلونها، فيما تم إلقاء القبض على احد افراد العصابة الثانية المكونة من ثلاثة متهمين، (اثنان منهم لاذوا بالفرار) بعد نصب سيطرة لهم في منطقة علوة الرشيد ببغداد"، مؤكدا أنه "تم ضبط داخل العجلة التي يستقلونها ٨٠٠ غرام من مادة الكريستال المخدرة وكيلو غرام من مادة الحشيشة وأربعة أكياس بمقدار ١٠٠٠ حبة مخدرة".
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