ارتفاع ضحايا كورونا في إيران إلى 15289 وفاة وأكثر من 286 ألف مصاب

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 215 حالة وفاة جديدة، و2489 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب آخر أرقام وإحصاءات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي فيروس كورنا إلى 15289 وفاة، كما تم تسجيل 286523 إصابة مؤكدة حتى الآن.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن 3653 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، يرقدون في غرف العناية المركزة.
هذا وارتفع عدد المتعافين إلى 249212 شخصا، وتم إجراء مليونين و287384 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن 3653 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، يرقدون في غرف العناية المركزة.
هذا وارتفع عدد المتعافين إلى 249212 شخصا، وتم إجراء مليونين و287384 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.
وتعتبر إيران واحدة من الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء في العالم.
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