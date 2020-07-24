ساركوزي معجبا بـ"ميركل": تهمش منافسيها الذكور بدم بارد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عن إعجابه بقدرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على التحمل، قائلا: "تهمش منافسيها الذكور بدم بارد".



وكتب ساركوزي عن ميركل في كتابه بعنوان "زمن العواصف"، الذي طُرِحَ في الأسواق الجمعة: "لديها الوقت الكافي للاطلاع على كل شيء وعدم نسيان شيء.. التقليل من شأنها خطأ فادح".

وأعاد ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2012، إلى الأذهان كيف أهدته ميركل خلال قمة أوروبية وسيط تخزين عليه فيلم "حياة الآخرين" الألماني الذي يدور حول توغل سلطة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية سابقا (شتازي) في حياة المواطنين. وكتب ساركوزي إن ميركل قالت له حينها: "أريدك أن تشاهد الفيلم. هذه هي حياتي".

وفي الوقت نفسه، يصف ساركوزي في كتابه المستشارة ميركل على أنها سياسية مثيرة للخوف، تقوم بتهميش منافسيها الذكور بدم بارد.

وحاول ساركوزي العودة إلى معسكر الحقوق المدنية في عام 2017، إلا أنه فشل في ذلك.

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ولا يزال ساركوزي يعتبر مؤثرا في باريس. ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء في الخريف بتهمة تلقي رشوة في قضية حدثت بعد فترة ولايته.

ويواجه الرئيس الأسبق اتهامات بأنه حاول من خلال محام الحصول على معلومات سرية من محام عام في محكمة النقض، لكنه نفى هذه الاتهامات.

ومن المحتمل أيضا محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق على خلفية تمويل حملة انتخابية يتردد أنها تمت على نحو مخالف للقانون.

ويروي ساركوزي في مذكراته تفاصيل أول عامين من ولايته، والتي تتضمن، على المستوى الشخصي، انفصاله عن زوجته سيسيليا وزواجه من المغنية كارلا بروني.

كما تحدث ساركوزي في مذكراته عن حفل استقبال من قبل العائلة الملكية البريطانية أقيم بقلعة ويندسور، حيث كان عطشا وتناول كوبا، لكنه لم يكن مملوءا بالماء، بل بمشروب "جين" الكحولي القوي. وكتب ساركوزي الذي لا يشرب الكحول في المعتاد: "أصبت برجفة في ساقي، واشتعل فمي".