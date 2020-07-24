رئيس وزراء سلوفاكيا ينجو من حجب الثقة في البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجا رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش، الجمعة، من تصويت بحجب الثقة في البرلمان، بعد تصويت 47 نائبا فقط لصالح إقالته من رئاسة الحكومة.



وكان ماتوفيتش، الذي تولى منصبه قبل أربعة أشهر، سيضطر إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة حال تصويت 76 نائبا، أو أكثر ضده.

وجاء تصويت البرلمان بعد مناقشات استمرت يومين، على خلفية اتهام ساسة معارضين لماتوفيتش بعدم الكفاءة، وعدم الأمانة والاحتيال.

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ورد ماتوفيتش على هذه الاتهامات بتوجيه الانتقاد إلى حزب "سمِر" الاشتراكي الديمقراطي، قائلا إن "الأنين الذي نسمعه هنا هو أننا طردنا الخنازير بعيدًا عن معلفهم".

وكان الحزب قدم اقتراحا لإجراء تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بعد أن كشفت صحيفة "دينيك إن" اليسارية أن ماتوفيتش قام بانتحال أطروحته الجامعية ومارس الغش في بعض الأبحاث المتعلقة بدرجته الجامعية، وهو ما أقر به في وقت لاحق.

ودافع ماتوفيتش عن نفسه أمام البرلمان قائلا إن أطروحته الجامعية لا تمثل معضلة كبيرة مثل الفساد، الذي تعهد مرارًا وتكرارًا بمكافحته.