فريق دولي ينتهي من التحليل الأولي لصندوقي الطائرة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

أنهى فريق دولي للتحقيق تحليلا أوليا لبيانات الصندوقين الأسودين لطائرة ركاب أوكرانية أسقطتها إيران في يناير/كانون الثاني الماضي. ووفق رئيسة مجلس سلامة الطيران الكندي، كيتي فوكس، فإن "تحميل وتحليل المعطيات الأولية كان مرحلة مهمة ضمن ما يجب أن يكون تحقيقا شاملا وشفافا حول السلامة".



وأكدت في بيان أن "العمل في باريس أُنجز، لكن التحقيق لم ينته بعد. لا تزال هناك عدة أسئلة رئيسية بحاجة لإجابات".

وقالت فوكس "دعونا إيران إلى نشر معلومات عن الوقائع من التسجيلات في أقرب وقت" مضيفة أن طهران التي تقود التحقيق، لم تأذن لمجلس سلامة الطيران الكندي بنشر تفاصيل.

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والتقى فريق محققين من الدول التي ينتمي لها ضحايا الكارثة، هذا الأسبوع في مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني، في باريس للمباشرة في استخراج البيانات.

والإثنين، أعلن المكتب أن بيانات الصندوق الذي يسجل المحادثات بين قبطان الطائرة ومساعده والاصوات الصادرة في الطائرة "قد جرى تحميلها بنجاح".

وتم تسليم البيانات لمكتب التحقيق الإيراني. ويقود هذا المكتب التحقيق فيما يقوم المكتب الفرنسي بتأمين الوسائل التقنية. وأصيبت الرحلة 752 التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية بصاروخين وتحطمت بعد وقت قصير على إقلاعها من مطار طهران الدولي في الثامن من يناير الماضي.

وأقرت طهران بعد أيام من الإنكار مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة التي كانت متجهة إلى كييف.