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نشطاء ينتقدون فشل تركيا في تنظيم أول صلاة جمعة بآيا صوفيا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إجراءات تركيا لتنظيم صلاة الجمعة الأولى في متحف آياصوفيا بعد تحويله إلى مسجد، في وقت يدعو فيه مؤيدون لأنقرة إلى تدويل إدارة الحج.

وكتب أحد المغردين على تويتر تعليقا على تدافع المصلين إلى داخل المسجد الجديد، قائلا: ”أردوغان لم يستطع أن يدير الصلاة في ضريح آياصوفيا؛ لكنه يريد إدارة الحج، أمر مضحك…“.

وأظهر مقطع فيديو الشرطة التركية وهي تفقد السيطرة على تدافع المصلين، في عجز تنظيمي لفت نشطاء مراقبين للحدث.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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