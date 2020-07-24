شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تُطلق فيديو توضيحى لآلية تصويت المصريين بالخارج عبر البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات فيلما توضيحيا يشرح الخطوات التي يجب اتباعها من جانب المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم عبر البريد بانتخابات مجلس الشيوخ القادمة، وأكدت الهيئة أن انتشار جائحة فيروس كورونا كان أحد أهم الأسباب التي دفعت إلى العمل بنظام التصويت عبر البريد، لافتة إلى أنها وسيلة معروفة وتم استخدامها من قبل وتساعد المصريين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم.

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ويوضح الفيديو الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية التسجيل والتصويت خطوة بخطوة وبالتفاصيل، حيث تبدأ العملية بتسجيل الناخب لبعض البيانات الشخصية واختيار البعثة الدبلوماسية التابع لها بدولة الإقامة، على أن يبدأ التسجيل غدا السبت 25 يوليو وينتهى يوم الجمعة الموافق 31 يوليو.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه بعد تسجيل البيانات سيحصل الناخب على رقم تسجيل خاص به، وذلك منعا لانتحال الصفة، كما استعرضت الهيئة المستندات والأدوات المطلوبة للإدلاء بالصوت عبر البريد، حيث سيُتاح في أول أيام الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج تحميل بطاقتى الاقتراع (فردى – قائمة) بواسطة رقم التسجيل.

وبعد ذلك تتم طباعة بطاقتى الاقتراع واختيار المرشحين على أن يتم وضع بطاقتى الاقتراع في ظرف صغير يُوضع مع المستندات الأخرى في ظرف كبير، على أن يتم إرسال الظرف الكبير، مُغلقا لضمان سرية التصويت، إلى البعثة الدبلوماسية عبر أحد مكاتب البريد الحكومية.