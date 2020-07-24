وزارة الأوقاف: لا صلاة عيد في المصليات والمساجد هذا العام…صلوا في بيوتكم

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، عن عدم إقامة صلاة عير الأضحى، المرتقب الجمعة المقبل.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن الاحتراز من عدوى وباء “كوفيد-19” لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت.

وكانت الوزارة قد أطلقت دعوة مماثلة في غيد الفذر الماضي، داعية المواطنين لأدائها في البيوت.

قرار إقامة صلاة العيد في البيوت، يأتي بالرغم من إعادة فتح المساجد قبل أيام، بشكل جزئي، تحت تدابير خاصة، مع الاحتفاظ بعدم إقامة صلاة الجمعة.