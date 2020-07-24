صدر، ليلة أمس الخميس، كليب الفنانين دون بيغ، وإيهاب أمير، الذي يحمل اسم “المريولة”، والذي يسلط الضوء على أحياء الصفيح، وأحلام شبابها.

كليب “المريولة” يحمل المشاهد إلى “كاريان” دوار بيه بالدارالبيضاء، ليحكي قصة مفترضة تعكس أحلام الشباب في الأحياء الهامشية، شارك في تجسيدها فنانون منهم نور الدين بكر، وطارق البخاري، والكوميدية قمر السعداوي، المشهورة بـ”حماقة” وإدريس دويري، إلى جانب الشباب المنحدرين من “دوار بيه” في منطقة عين السبع في الدارالبيضاء.

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وفي تعليقه على العمل الجديد، قال دون بيغ: “نسعى إلى تسليط الضوء ولفت الانتباه إلى هذه الفئة الاجتماعية، التي تم تهميشها، منذ خمسينيات القرن الماضي، والهدف الرئيسي هو إعادة البريق إلى صورتها، واسترجاع أهميتها في المجتمع، الذي نعيش فيه، لذلك، حصرنا خلال تصوير الفيديو كليب على تتبع مسار شابين من أبناء دور الصفيح، من أجل عيش حياتهما اليومية بجميع تفاصيلهما، وعواطفهما المتنوعة ما بين الفرحة، والمخاوف، والحزن”.

ومن جهته، صرح إيهاب أمير: “من خلال “المريولة” سيكتشف المعجبون صورة مختلفة جدا عني، سواء من حيث النمط الغنائي، الذي اشتهرت به، أو طريقة اللباس المعتادة.

وفي الحقيقة، كُنت في غاية السعادة بالتعامل مع “دون بيغ” خلال هذه الأغنية، التي ستعرفنا على حياة فئة من المجتمع، الذي نعيش معه، يوميا، لكننا نجهل في بعض الأحيان طريقة حياتهم، لذلك، لنعش سويا، وجنبا إلى جنب، ما دمنا لا نزال قادرين على ذلك”.