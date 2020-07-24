نشرة خاصة.. طقس حار بعدد من مناطق المملكة من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء

قالت المدرية العامة للأرصاد الجوية إن طقسا حارا ستعرفه، عدد من عمالات وأقاليم المملكة من يوم الجمعة إلى غاية يوم الثلاثاء، بعدد من أقاليم وعمالات المملكة.

وأشارت المديرية في نشرة خاصة اليوم الجمعة أن درجات الحرارة ستتتراوح بين 42 و45 درجة بأقاليم: أوسرد أسا الزاغ ، بوجدور، السمارة، واد الذهب، طاطا وزاكورة وذلك من اليوم الجمعة إلى غاية الثالثاء 28 يوليوز.

كما ستتراوح درجات الحرارة بين 41 و43 درجة بأقاليم تارودانت والراشيدية، وبني ملال، وخنيفرة وقلعة السراغنة، والفقيه بن صالح والخيمسات وخريبكة، وتاونات، وشفشاون، ووزان، ومولاي يعقوب، فاس، صفرو، كرسيف، تازة، وجدة أنكاد، ورزازات وتاوريرت.

كمما ستعرف أقاليم تارودانت وبني ملال وقلعة السراغنة، والفقيه بن صالح، والرحامنة واليوسفية ومراكش، وخنيفرة، وخريبكة، والخيسات، تاونات ، تازة وكرسيف. درجات حرارة بين 41 و44 يوم الإثنين المقبل.