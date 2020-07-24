الجالية المسلمة في مليلية المحتلة تناشد الملك محمد السادس فتح المعبر قبل عيد الأضحى

وجهت الجالية المسلمة في مدينة مليلية المحتلة رسالة إلى الملك محمد السادس، تحمل طلبا لفتح المعبر الحدودي مع المدينة المحتلة قبل عيد الأضحى “لأسباب عائلية”.

وقال رئيس الجالية الإسلامية في مليلية المحتلة، محمد أحمد موح، في رسالته الموجهة إلى الملك، خلال الأسبوع الجاري، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، إن نصف سكان المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، لهم روابط تاريخية، وثقافية، ودينية، مع الجانب الآخر من المعبر، مضيفا أنه “لا يوجد مليلي لا يملك نصف أقاربه في الجانب الآخر، وبالتالي فالفاتورة الاجتماعية، والعائلية ثقيلة”.

وعبرت الجالية المسلمة في مليلية المحتلة عن تفهمها قرار المغرب إغلاق معابره مع المدينة المحتلة، كإجراء نابع من حرصه على سيادته، وحمايته لمصالحه، إلا أنها تناشد الملك من باب السيادة كذلك، فتح المعبر أمام العائلات العالقة، حتى تتمكن من قضاء عيد الأضحى وسط أهلها.

يذكر أن المغرب كان قد أغلق معابره مع المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، في منتصف شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا.

ودفع حادث مقتل عالقة مغربية في المدينة المحتلة السلطات المغربية إلى تنظيم عملية إجلاء سريعة لعالقين مغاربة فيها، إلا أن العملية لم تشمل سوى بضع مئات، فيما بقي آخرون عالقين في مليلية المحتلة، في ظروف صعبة.