انتقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بشدة الحكومة، اليوم الجمعة، بسبب عدم تجاوبها مع مقترحات قوانين النواب البرلمانيين خلال فترة الطوارئ، متهما إياها بـ”احتكار التشريع”.
وقال المالكي، في ندوة صحافية، اليوم، في نهاية الدورة التشريعية، إن الحكومة لم تستجب لمقترحات قوانين قدمها النواب البرلمانيون، وتجاوز عددها 200 إلى اليوم، منذ بداية الدورة.
وأوضح المالكي أن كل المقترحات، التي قدمها النواب البرلمانيون خلال هذه الدورة، كان لها ارتباط مباشر بتدبير جائحة كورونا.
واستنكر المالكي تعاطي الحكومة مع مقترحات النواب، وقال “هذا شيء لا نتفهمه منطقيا، ونعتبر أن التشريع لا يمكن أن يعطي الثمار إلا من خلال احترام المبادرات التشريعية”، مضيفا أن “هناك ثقافة سائدة جعلت من التشريع احتكار للحكومات، وهذا شيء لا نقبله داخل مجلس النواب”.
عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين، ينتظر أن يواجهه البرلمان بخطوة عملية، إذ قال المالكي: “سنتخذ في الدخول المقبل، مبادرات لجعل المبادرة التشريعية من طرف النائبات، والنواب موضع اهتمام ملموس من طرف الحكومة”.
المالكي دافع عن مقترحات النواب، وقال إن العمل، الذي قام به النواب البرلمانيون يتسم بالجدية، وهي مقترحات، وليست فقط انطباعات.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي ينتقد الحكومة بشدة: لم تتجاوب مع 200 مقترح للبرلمانيين مرتبط بالجائحة وتحتكر التشريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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