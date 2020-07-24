"ديزني" تؤجل بدء عرض "أفاتار" و"مولان" و"ستار وورز"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مجموعة "ديزني" أن جائحة كوفيد-19 أرغمتها مجددا على إرجاء بدء عرض أفلام إلى أجل غير مسمى ومنها أعمال بميزانية ضخمة، مثل "مولان" مع تأجيل الجزء الجديد من سلسلة أفلام "ستار وورز" وأفاتار" سنة كاملة.

وسبق للمجموعة أن أرجات بدء عرض "مولان" مرتين. وكان يفترض أن يعرض الفيلم في 21 آب/ أغسطس.

وبعد إرجاء عرض فيلم "تنيت" التشويقي الخيالي العلمي، الذي كان مشغلو قاعات السينما يعولون عليه لانعاش النشاط، يبدو أن رزنامة الأفلام الصيفية تنهار.

وقال ناطق باسم استوديوهات والت ديزني في بيان إن "خلال الأشهر القليلة الماضية اتضح أن من غير الممكن أن نحدد تواريخ ثابتة لبدء عرض أفلام في ظل الأزمة الصحية العالمية واليوم علقنا بدء عرض فيلم +مولان+ فيما نحن بصدد درس الطريقة التي يمكن أن نقدم بها هذا الفيلم بأكبر فاعلية ممكنة للجمهور عبر العالم".

وأعلنت "ديزني" كذلك إرجاء بدء عرض الجزء الأخير من "ستار وورز" و"أفاتار" سنة كاملة.

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وسيبدأ عرض الجزء الجديد من "أفاتار" في كانون الثاني/ ديسمبر 2022، فيما الجزء العاشر من "ستار وورز" سيقدم في كانون الأول/ ديسمبر 2023. وكان من المقرر عرض هذين الفيلمين في 2021 و2022 على التوالي.

وقال مخرج "أفاتار" وكاتب السيناريو فيه جيمس كامرون إن جائحة كوفيد-19 أخرت التصوير في نيوزيلندا وإن العمل على المؤثرات الخاصة في لوس أنجليس لم يبدأ بعد، ما أدى إلى إرجاء موعد عرضه.

وكانت "ديزني" قررت في مطلع نيسان/ أبريل إرجاء أكثر من عشرة أفلام من عالم "مارفل" منها "بلاك ويدو" من بطولة سكارليت جوهانسن.

ومن المقرر بدء عرض هذا الفيلم الأخير في السادس من كانون الثاني/ نوفمبر.